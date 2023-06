Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Nachmittag

Um 15:52 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 0,570 USD zu. Die Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf 0,575 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,560 USD. Zuletzt wechselten 94.294 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Bei 1,930 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 238,418 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Bei 0,490 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,063 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aurora Cannabis am 11.11.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vorlegen.

In der Aurora Cannabis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,100 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

