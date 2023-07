Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag im Minusbereich

Aurora Cannabis im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Aurora Cannabis-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 0,490 EUR.

Das Papier von Aurora Cannabis befand sich um 11:50 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 0,490 EUR ab. Im Tief verlor die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,490 EUR. Bei 0,514 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.277 Aurora Cannabis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,900 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 287,635 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. Bei 0,453 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie 7,509 Prozent sinken.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,501 CAD je Aktie aus.

