Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Freitagmittag stark gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 0,499 EUR nach oben.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 0,499 EUR. In der Spitze legte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,499 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,470 EUR. Bisher wurden heute 78.067 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,589 EUR) erklomm das Papier am 14.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 218,461 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Am 25.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,400 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,804 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 14.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

