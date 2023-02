Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 0,870 EUR. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,850 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,850 EUR. Zuletzt wechselten 5.090 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2022 bei 4,300 EUR. Gewinne von 79,767 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 0,771 EUR. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 12,782 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.09.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 60,59 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 50,22 CAD.

Am 11.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

