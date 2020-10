Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis in Rot

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,14 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 4,05 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 651 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2019 erreichte der Anteilsschein mit 42,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2020).

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,649 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Einstiger Anleger-Liebling Aurora Cannabis: Wann wird der Hanf-Riese endlich profitabel?

UCLA-Forscher: Robinhood-Nutzer investieren vor allem in große Unternehmen

Aurora Cannabis-Aktie im Sinkflug: Aurora Cannabis mit Milliardenverlust

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com