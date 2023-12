Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Vormittag schwächer

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,0 Prozent auf 0,436 EUR ab.

Die Aurora Cannabis-Aktie musste um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 0,436 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,425 EUR nach. Bei 0,439 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 38.552 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,097 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 151,375 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (0,385 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,687 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 49,26 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,26 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

