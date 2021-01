Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis schießt hoch

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 9,8 Prozent auf 10,39 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 10,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,23 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 24.279 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2020 erreicht. Bei 0,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,761 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

US-Repräsentantenhaus stimmt für Legalisierung - diese 4 Cannabis-Aktien bieten jetzt neue Chancen

Analyst: Die Aurora Cannabis-Aktie könnte bald 0 US-Dollar wert sein

Analystenmeinungen: Lohnen sich Aktien von Aurora Cannabis und Canopy Growth jetzt?

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com