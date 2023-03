Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis schießt am Mittwochmittag hoch

Im Tradegate-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere um 11:53 Uhr 7,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,723 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,692 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.749 Aurora Cannabis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2022 bei 4,340 EUR. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 83,341 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,655 EUR. Derzeit notiert die Aurora Cannabis-Aktie damit 10,350 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.11.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 55,16 CAD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55,16 CAD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,363 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com