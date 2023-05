Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag gesucht

Um 15:52 Uhr stieg die Aurora Cannabis-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,561 USD. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,565 USD. Mit einem Wert von 0,560 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 64.338 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,140 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 459,615 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,550 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie 1,960 Prozent sinken.

Aurora Cannabis gewährte am 11.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Aurora Cannabis am 26.09.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,387 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

