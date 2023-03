Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Das Papier von Aurora Cannabis konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,9 Prozent auf 0,683 EUR. Kurzfristig markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,683 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,655 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 21.211 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,363 EUR erreichte der Titel am 25.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,346 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,640 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 6,652 Prozent Luft nach unten.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 11.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Aurora Cannabis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,16 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,16 CAD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Aurora Cannabis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,363 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

