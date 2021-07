Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis zieht deutlich an

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- VW erzielt Absatzplus -- PUMA wird zuversichtlicher -- JENOPTIK hebt Jahresziele an -- Ericsson mit Umsatzrückgang -- NEL im Fokus

IPOs: China plant offenbar weniger strenge Vorgaben für Techbörsengänge in Hongkong. Yara legt dank höherer Preise kräftig zu. Daimler hält Karten für neue Batteriestrategie noch verdeckt. Japanische Notenbank senkt Wachstumsausblick. FAA ordnet Überprüfung von Boeing 737 an. Aurora geht an die Börse. Ceconomy will womöglich erneut über Media-Saturn-Übernahme abstimmen lassen. AstraZeneca vor Scheitern eines US-Zulassungsantrags für Roxadustat.