Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Aurora Cannabis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,490 EUR.

Um 12:00 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,490 EUR zu. Die Aurora Cannabis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,490 EUR. Bei 0,490 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Aurora Cannabis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.584 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2022 auf bis zu 1,589 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 224,311 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,400 EUR am 25.08.2023. Mit einem Kursverlust von 18,330 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 31.10.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

