Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt ging es für die Aurora Cannabis-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,428 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 0,428 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,428 EUR ab. Mit einem Wert von 0,434 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Aurora Cannabis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.032 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,550 EUR erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 262,018 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,385 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,974 Prozent.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 49,26 CAD, gegenüber 49,26 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 08.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

