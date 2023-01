Aurora Cannabis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Aurora Cannabis

Um 04:22 Uhr rutschte die Aurora Cannabis-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,960 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Aurora Cannabis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,930 EUR aus. Bei 0,980 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 22.592 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,891 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Kursplus von 80,374 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,771 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 24,423 Prozent Luft nach unten.

Aurora Cannabis ließ sich am 21.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 50,22 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,16 CAD umgesetzt worden waren.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.02.2023 erwartet.

2023 dürfte Aurora Cannabis einen Verlust von -5,268 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com