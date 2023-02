Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gibt am Freitagvormittag ab

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 08:03:19 Uhr um 2,5 Prozent auf 0,868 EUR ab. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,868 EUR. Bei 0,868 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Am 25.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,300 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 79,823 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,771 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,471 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 21.09.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 60,59 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 50,22 CAD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Aurora Cannabis am 11.05.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD ausweisen wird.

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

