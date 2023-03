Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag in Rot

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr um 0,2 Prozent auf 0,703 EUR ab. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,682 EUR ab. Bei 0,710 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.025 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,340 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,802 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 0,650 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,122 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 11.11.2022 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,16 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 55,16 CAD.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,363 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

