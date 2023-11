Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Aurora Cannabis-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 0,458 USD.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,458 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,455 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,465 USD. Zuletzt wechselten 62.694 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 1,475 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 221,982 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,410 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,500 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.06.2023 legte Aurora Cannabis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,26 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,26 CAD.

Am 08.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD ausweisen wird.

