Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Donnerstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 0,405 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Aurora Cannabis-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,405 EUR ab. Im Tief verlor die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,404 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,416 EUR. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 10.716 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,097 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. 170,797 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,385 EUR am 26.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,863 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 49,26 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,26 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Aurora Cannabis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie aus.

