Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 0,407 USD abwärts.

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,407 USD ab. Im Tief verlor die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,397 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,419 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 262.400 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,205 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 196,069 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,397 USD fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,408 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,26 CAD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49,26 CAD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Aurora Cannabis wird am 08.02.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

