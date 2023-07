Aurora Cannabis Aktie News: Anleger greifen bei Aurora Cannabis am Mittwochnachmittag zu

So entwickelt sich Aurora Cannabis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,534 USD nach oben.

Das Papier von Aurora Cannabis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 0,534 USD. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 0,534 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,530 USD. Von der Aurora Cannabis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.560 Stück gehandelt.

Bei 1,930 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 261,694 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,490 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,152 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.06.2023 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.08.2023 erwartet.

2023 dürfte Aurora Cannabis einen Verlust von -0,501 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer