Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Dienstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich Aurora Cannabis

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,809 EUR nach oben.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 0,809 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,818 EUR an. Bei 0,818 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 44.233 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2022 auf bis zu 1,589 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aurora Cannabis-Aktie somit 49,094 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2023 bei 0,400 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,532 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 14.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -0,618 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

