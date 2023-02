Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 03:32 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 0,882 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,852 EUR nach. Bei 0,852 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.963 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 79,491 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 0,771 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,325 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 21.09.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,12 Prozent auf 50,22 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,59 CAD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Aurora Cannabis am 11.05.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -5,268 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

