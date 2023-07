Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Aurora Cannabis zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:44 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 0,485 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,485 EUR aus. Bei 0,485 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 17.774 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Bei 1,900 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 291,873 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,453 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 6,498 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Aurora Cannabis am 14.06.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Aurora Cannabis am 02.08.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,501 CAD ausweisen wird.

