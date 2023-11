Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aurora Cannabis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 0,415 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 0,415 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,415 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,431 EUR. Bisher wurden via Tradegate 24.832 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,450 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 249,181 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (0,385 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aurora Cannabis-Aktie 7,732 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 49,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,26 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Aurora Cannabis wird am 08.02.2024 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

