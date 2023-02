Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,880 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,880 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,880 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 500 Stück.

Am 25.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,300 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,535 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,771 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 14,078 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.09.2022 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,72 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 50,22 CAD – das entspricht einem Abschlag von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,59 CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Aurora Cannabis wird am 11.05.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

