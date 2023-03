Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,6 Prozent auf 0,708 USD. Die Aurora Cannabis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,708 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,681 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 333.436 Aurora Cannabis-Aktien.

Bei 4,550 USD erreichte der Titel am 26.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,442 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,656 USD am 20.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 7,928 Prozent wieder erreichen.

Am 11.11.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Umsatzseitig standen 55,16 CAD in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurora Cannabis 55,16 CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,363 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com