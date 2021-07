Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis gesucht

Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,3 Prozent auf 6,31 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 6,31 EUR. Bei 6,26 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 3.734 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,394 CAD einfahren.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

