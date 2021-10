Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert seitwärts

Die Aurora Cannabis-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum verändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,60 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 6,60 EUR In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 6,60 EUR ein. Mit einem Wert von 6,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 209 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,40 EUR an. Bei 3,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,511 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

