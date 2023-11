Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Dienstagmittag mit Einbußen

Blick auf Aurora Cannabis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 0,435 EUR.

Der Aurora Cannabis-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:25 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,435 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,422 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,435 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.474 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Bei 1,400 EUR erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 221,839 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,385 EUR ab. Abschläge von 11,402 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 49,26 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,26 CAD erwirtschaftet worden.

Am 08.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie aus.

