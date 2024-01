Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Mittag an Fahrt

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 0,386 EUR.

Um 12:02 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 0,386 EUR zu. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,390 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,387 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 99.939 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,097 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 184,271 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,362 EUR am 19.01.2024. Derzeit notiert die Aurora Cannabis-Aktie damit 6,750 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aurora Cannabis gewährte am 14.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,26 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 49,26 CAD in den Büchern gestanden.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

