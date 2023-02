Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 04:17 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 0,806 EUR. Die Abwärtsbewegung der Aurora Cannabis-Aktie ging bis auf 0,806 EUR. Bei 0,830 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.072 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,300 EUR erreichte der Titel am 25.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 81,267 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 0,771 EUR. Mit Abgaben von 4,421 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 21.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,72 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aurora Cannabis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50,22 CAD im Vergleich zu 60,59 CAD im Vorjahresquartal.

Am 11.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

