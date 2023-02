Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 08:02 Uhr die Aurora Cannabis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,830 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,830 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,830 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,830 EUR. Bisher wurden heute 8 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,300 EUR erreichte der Titel am 25.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 80,695 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,771 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 7,610 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.09.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Aurora Cannabis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,72 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,12 Prozent zurück. Hier wurden 50,22 CAD gegenüber 60,59 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD einfahren.

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

