Aurora Cannabis Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Aurora Cannabis

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Aurora Cannabis-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,384 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 0,384 EUR nach. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,382 EUR nach. Mit einem Wert von 0,394 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 33.397 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,097 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aurora Cannabis-Aktie 185,975 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (0,362 EUR). Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 6,113 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,26 CAD – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert.

2023 dürfte Aurora Cannabis einen Verlust von -0,618 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

