Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aurora Cannabis-Aktie wies um 03:07 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,823 EUR abwärts. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,819 EUR nach. Bei 0,819 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 201 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,300 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,856 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,771 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,715 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis ließ sich am 21.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,72 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,22 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 60,59 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com