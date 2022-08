Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr analysieren zwei Börsenexperten verschiedene Märkte und Einzelaktien. Gerade in den aktuell unübersichtlichen Börsenzeiten sollten Sie sich diese wertvollen Tipps für Ihr Investment nicht entgehen lassen!

Heute im Fokus

DAX etwas höher -- Uniper erhält wohl zwei Drittel der Gasumlage -- TAG Immobilien wächst -- Zoom erleidet Gewinnrückgang -- Infineon, Lufthansa, VW, Dermapharm, GAZPROM, Netflix im Fokus

Einkaufsmangerindizes: Deutsche Wirtschaft im August schwächer als gedacht - Auch Euroraum-Wirtschaft verliert an Schwung. ENCAVIS erwirbt alle Anteile an baureifem Solarpark. IAG-Tochter British Airways streicht 10.000 Kurzflüge von und nach Heathrow. Trading Hub Europe geht von baldiger Anpassung der Gasumlage aus. FDP will Gesetz zur Aktienrente noch 2022 auf den Weg bringen.