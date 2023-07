Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 0,500 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,500 USD. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,499 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,502 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 94.898 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,930 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 286,000 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,490 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,980 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Aurora Cannabis gewährte am 14.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Aurora Cannabis wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,501 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer