Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,355 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Aurora Cannabis befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,3 Prozent auf 0,355 EUR ab. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,355 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,361 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.923 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,097 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aurora Cannabis-Aktie 208,927 Prozent zulegen. Bei 0,350 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aurora Cannabis-Aktie damit 1,457 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aurora Cannabis am 14.06.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 49,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,26 CAD in den Büchern gestanden.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -0,618 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis überrascht mit starkem Ergebnis - Aurora Cannabis-Aktie hebt an der NASDAQ ab

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein