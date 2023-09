Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Aurora Cannabis zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,780 USD.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 0,780 USD. Im Tageshoch stieg die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,785 USD. Mit einem Wert von 0,750 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 329.552 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,620 USD. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 107,692 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,435 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2023). Mit Abgaben von 44,231 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 14.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 31.10.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,618 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

