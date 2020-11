Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis im Aufwind

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,40 EUR zu. Die Aurora Cannabis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 EUR. Bisher wurden heute 32.412 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2019 00:00:00 markierte das Papier bei 29,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2020 00:00:00 bei 0,57 EUR.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,653 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, New York, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Analystenmeinungen: Lohnen sich Aktien von Aurora Cannabis und Canopy Growth jetzt?

Neuer Schub für Sieger-Titel: Was Profis jetzt empfehlen

Aurora Cannabis übertrifft Umsatzerwartungen - Aurora Cannabis-Aktie mehr als 20 Prozent höher

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com