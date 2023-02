Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aurora Cannabis-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 08:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,820 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,820 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,820 EUR.

Am 25.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,300 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 80,930 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,771 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,300 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.09.2022 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,72 CAD gegenüber -0,38 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Aurora Cannabis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,22 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,59 CAD erwirtschaftet worden waren.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie ausweisen dürften.

