Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gibt am Mittag ab

Um 12:02 Uhr rutschte die Aurora Cannabis-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,650 EUR ab. Das Tagestief markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,630 EUR. Mit einem Wert von 0,673 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.658 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,340 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2022. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 85,019 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,608 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,854 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 11.11.2022 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,16 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,16 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -0,385 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com