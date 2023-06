Aurora Cannabis Aktie News: Anleger schicken Aurora Cannabis am Dienstagvormittag ins Plus

Aurora Cannabis im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,499 EUR zu.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 0,499 EUR. Bei 0,499 EUR markierte die Aurora Cannabis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,499 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.533 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,900 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 73,734 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 0,453 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,158 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis gewährte am 14.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.08.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,501 CAD einfahren.

