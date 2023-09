Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 0,661 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:16 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 0,661 EUR. Bei 0,675 EUR erreichte die Aurora Cannabis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,656 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 9.031 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 14.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,598 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 141,742 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,393 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 68,116 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aurora Cannabis am 14.06.2023.

Aurora Cannabis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

