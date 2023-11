Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag fester

Kurs der Aurora Cannabis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,436 EUR nach oben.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 0,436 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,437 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,425 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.034 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,400 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. 221,175 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,385 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aurora Cannabis-Aktie 13,103 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 49,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,26 CAD in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

