Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 10:05 Uhr 1,6 Prozent auf 0,815 EUR. Bei 0,818 EUR markierte die Aurora Cannabis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,800 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.080 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,300 EUR erreichte der Titel am 25.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aurora Cannabis-Aktie somit 81,058 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,771 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,587 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 21.09.2022 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,72 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,22 CAD – eine Minderung von 17,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 60,59 CAD eingefahren.

Am 11.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -5,268 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

