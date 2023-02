Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag im Aufwind

Um 08:17 Uhr stieg die Aurora Cannabis-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,818 EUR. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,818 EUR zu. Bei 0,800 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.580 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,986 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 0,771 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,989 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.09.2022 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,72 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aurora Cannabis ein EPS von -0,38 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,22 CAD – das entspricht einem Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,59 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -5,268 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

