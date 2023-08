Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 0,410 EUR abwärts.

Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 0,410 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,406 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,410 EUR. Bisher wurden heute 53.731 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,696 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 313,707 Prozent hinzugewinnen. Am 25.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,400 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie 2,415 Prozent sinken.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 14.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

In der Aurora Cannabis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,618 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

