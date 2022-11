Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Montagmittag

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 1,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,26 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 250 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,18 EUR markierte der Titel am 29.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,08 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 1,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.09.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -4,72 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,85 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Aurora Cannabis mit einem Umsatz von insgesamt 50,22 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,11 CAD erwirtschaftet worden waren, um 16,46 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Aurora Cannabis am 09.02.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -5,268 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ springt zweistellig hoch: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

US-Präsident Biden kündigt Marihuana-Entkriminalisierung an: Das bedeutet die politische Kehrtwende für Cannabis-Aktien

SynBiotic-Aktie, Aurora Cannabis-Aktie & Co. mit Kurssprung: Erlass von US-Präsident Joe Biden treibt Cannabis-Sektor an

