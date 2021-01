Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis schwächer

Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 9,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Aurora Cannabis-Aktie ging bis auf 9,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,65 EUR. Bisher wurden heute 2.905 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,80 EUR an. Am 12.05.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,750 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

