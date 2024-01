Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 0,373 EUR zu.

Um 11:52 Uhr stieg die Aurora Cannabis-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,373 EUR. In der Spitze legte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,379 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,377 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 63.662 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,097 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 194,023 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2024 bei 0,350 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,191 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aurora Cannabis am 14.06.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Aurora Cannabis 49,26 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 49,26 CAD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Aurora Cannabis am 08.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

